Omal soovil katkestatud raseduste arv mullu kasvas

Omal soovil katkestatud raseduste arv on viimase kuue aastaga enim langenud 25-29-aastaste naiste hulgas - 2015 aastal katkestati rasedus 1027 korral ja 2022 aastal 676 korral.

Iseeneslike raseduse katkemisi, sealhulgas peetunud rasedusi registreeriti mullu 1569, mis on 124 võrra vähem kui 2021. aastal. Raseduse iseensesliku katkemise ja peetunud raseduse puhul loote arengut ei toimu, st loode on surnud ning sageli on vaja meditsiinilist sekkumist.