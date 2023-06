VIDEO JA BLOGI ⟩ Kaja Kallas: oleme sunnitud usaldushääletusega siduma peretoetuste eelnõu ja maksud

Pressikonverents on otseülekande ja blogina Postimehe vahendusel järelvaadatav. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks 46 päevakorrapunkti.

Kallase sõnul on kõigi nende eelnõude eesmärk muuta hetkel kehtivaid seadusi ja need tuleb jõustada 1. juuliks.

«Me esitasime need eelnõud heas usus ja lootuses, et parlament suudab neid tavapärases korras menetleda ja debati käigus tekib ühine arusaam planeeritavate muudatuste osas. Seetõttu jätsime eelnõudele ka kümnepäevase muudatusettepanekute tähtaja,» ütles Kallas neljapäeval valitsuse pressibriifil.

Kallas tõdes, et nii siiski ei läinud ja opositsioon on lisaks parlamendi töö takistamisele esitanud eelnõudele ligi 1500 muudatusettepanekut, millest vaid mõni üksik on sisuline.