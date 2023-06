Kapo saatis järjekordse kremlimeelse aktivisti riigist välja

«Kaitsepolitseiamet on korduvalt avalikult selgitanud, et Eesti Vabariigis kehtivate demokraatliku õigusriigi põhimõtete ärakasutamine Venemaa Föderatsiooni lõhestuspoliitika toetuseks on selge julgeolekuoht. Oleme korduvalt kutsunud Eestis elavaid inimesi sellises mõjutustegevuses kaasalöömisest loobuma,» märkis kaitsepolitseiamet, lisades, et elamisluba tühistatakse julgeolekukaalutlustel, kui on alust näha ohtu põhiseaduslikule korrale ning tõkestamaks tulevikus võimalikke süütegusid.