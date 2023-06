Biden ja Sunak mõistsid veelkord hukka Venemaa jõhkra agressiooni

«Ühendkuningriik ja USA koos enam kui 50 partneriga on pakkunud Ukrainale ajaloolisel tasemel julgeolekuabi. Tahan tänada Suurbritannia peaministrit tugeva ja otsustava juhtimise eest Ukrainale märkimisväärsel hulgal julgeolekuabi ja väljaõppe võimaldamises. Et Ukraina sõjaväelased saaksid tõhusalt kasutada varustust ja laskemoona, millega me neid ühiselt varustasime,» ütles Biden Valges Majas ühisel pressikonverentsil Sunakiga.

«Ma usun, et meil on Ukraina toetamiseks vajalik raha nii kauaks kui vaja,» ütles Biden.

Sunak ütles, et Ühendkuningriik on uhke oma panuse üle Ukraina aitamisel. Sealhulgas kaasaegsete relvadega varustamise ja Kiievi sõdurite väljaõppe üle.

Sky Newsi andmetel toonitas Sunak ühtlasi, et Ukraina liitlased peavad saatma Vladimir Putinile tugeva signaali, et nende toetus Kiievile ei kao kuskile.

«Ma arvan, et mida rohkem ja kauem me toetame Ukrainat, siis seda tugevama signaali saadab see Putinile, et pole mõtet proovida meid niiöelda ära oodata,» ütles Sunak.