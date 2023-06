«Kullo loomisel on arvestatud erinevate sihtgruppide huvidega. Lisaks huvikoolile, noortekeskusele ja raamatukogule tuleb keskusesse 300-kohaline saal, kus tulevikus korraldatakse kogukonnale olulisi sündmusi. Välialad on samuti planeeritud avalikuks kasutamiseks ja need moodustavad naabruses asuva looduskaitsealuse Löwenruh’ pargiga ühtse terviku. Pargialal taastatakse ja säilitatakse selle ajalooline üldilme,» rääkis Riibe.