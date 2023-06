Ain Seppik: politseil jääb kohati adrenaliini üle

«Mulle tundub, et see on tänapäeva politseitaktika küsimus. 1990-ndatel, kui ma olin politseijuht, oli reaalne oht ja reaalne kurjategijategega tegelemine, kuid nüüd tundub, et kohati jääb adrenaliini üle ja tehakse selliseid asju, mida teha ei ole vaja ja nagu kohus arvab, on koguni ebaseaduslik,» ütles Seppik BNS-ile. «Kui teiega on käitutud ebaõiglaselt või ebaseaduslikult, siis kaevake, kusagil tuleb ikka mõistus ja õiglus vastu. Õiglus ei ole riigist veel päris kadunud, ei maksa kaotada lootust, kui muidugi närvid vastu kaovad,» lisas Seppik.

Ain Seppik loodab siiski, et pärast temaga juhtunut hakatakse rohkem põhiseadust järgima. «Loodan, et justiitsministeerium ja riigi peaprokurör mõtlevad selle asja üle järele,» märkis Seppik. Ta juhtis tähelepanu, et korrakaitseseaduse järgi peab käeraudade puhul igale juhtumile eelnema analüüs, kas neid on vaja kasutada. «Igal juhul tuleb hoiduda nende kasutamisest. Ma ei räägi situatsioonist, kui keegi peksab, märatseb või läheb politseinikule kallale, see on hoopis teine asi. Ent minu iga ja iseloomu arvestades ei olnud ju midagi sellist, seetõttu oli see algusest peale ebaseaduslik,» rääkis Seppik.