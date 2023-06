Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud 52-aastast Heikit

Heiki lahkumine hooldekodust tuli ilmsiks täna hommikul. Politsei on kontrollinud võimalikke kohti, kus mees viibida võiks, aga kahjuks pole teda leitud.

Heikil võisid hooldekodust lahkudes olla jalas dressipüksid ja seljas beežikas pusa. Fotol on mees juustega, aga praegu on ta kiilaspäine ja mehel on ka mõnepäevane habe.