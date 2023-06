«Riigikaitsjate toetaja» tunnustusele kandideerib ligi 200 ettevõtet

«Esitatud kandidaatide seast on näha, et Eesti ettevõtjad mõistavad enda rolli riigikaitses ja on valmis meie riigikaitsjaid toetama jätkates neile palga maksmist õppekogunemiste vältel, pakkudes neile soodustusi või võimaldades näiteks reservväelase pereliikmele paindlikku tööaega. «Riigikaitsjate toetaja» tunnustus on mõeldud kõige silmapaistvamate toetajate esile tõstmiseks,» rääkis kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Martin Reisner.

Varasemad uuringud on näidanud, et ligi 40 protsenti tööandjatest leiab, et ajateenistuses omandatud kogemused tulevad nende ettevõttes töötamiseks kasuks. Uuring näitab, et mida teadlikumad on tööandjad ajateenistuse sisust, seda suuremal määral nähakse ajateenistuse läbimist konkurentsieelisena tööturul ning kasutegurit tööülesannete täitmisel. Tööandjate endi sõnul on ajateenistuse läbinud noormehed parema kohusetunde, kohanemisevõime ja distsipliiniga. Samuti näitas uuring ajateenistuse mõjust tööturul, et ajateenistuse läbinute keskmine sissetulek ületab ajateenistuse mitteläbinute sissetulekut.