Keskerakond ja Isamaa lähevad Kaja Kallast umbusaldama

Helir-Valdor Seeder, Isamaa fraktsiooni esimees, ütles Postimehele, et nende fraktsioon tuleb välja peaministri umbusaldamise ettepanekuga. Tal ei olnud veel hommikul peale oma fraktsiooni otsust teada, kas Keskerakond tuleb selle ettapanekuga kaasa. Oleme teinud oma ostsuse täiesti sõltumatult teistest erakondadest.

Urmas Reinsalu, Isamaa vastvalitud esimees tuletas meelde, et juba laupäeval ütles ta Isamaa suurkogu ees kõnet pidades välja, et Kaja Kallase valitsusele tuleb avaldada umbusaldust. «See on hoiaku näitamine nende poliitika suhtes, mis juhib ühiskonda selg ees. Ettevõtlusorganisatsioonid neid ei huvita, 48 või 72 tundi antakse aega eelnõude kooskõlastamiseks, kui kiriku seisukohad ei meeldi, saadetakse kiriku koostöökomisjon laiali,» sõnas ta. Reinsalu lisas, et see kuidas valitsus vastandab omavahel hotelliettevõtjaid ja ajakirjandust, on täiesti moraalitu ning ei ole kohane kaasaegsele riigijuhtimisele.

Reinsalu sõnul on umbusaldamise taga mitmeid põhjuseid. «Üks on otsene valetamine – see mida enne valimisi lubatu ja mida tegelikult tegema hakatakse. Teiseks väidetakse, et riigi rahandust tahetakse korda teha, tegelikult kaetakse reformierakonna valimislubadusi,» rõhutas Reinsalu.