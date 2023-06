Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku peaministri umbusaldamiseks

Umras Reinsalu, Isamaa vastvalitud esimees tuletas meelde, et juba laupäeval ütles ta Isamaa suurkogu ees kõnet pidades välja, et Kaja Klaase valitsusele tulbe avaldada umbusaldust. "See on hoiaku näitamine nde poliitka suhtes, mis juhib ühiskonda selg ees. Ettevõtlusorganisastioonid neid ei huvita, 48 või 72 tundi antakse aega eelnõude kooskõlastamiseks, kui kiriku seisukohad ei meeldi, saadetakse kiriku koostöökomisjon laiali," sõnas ta. Reinsalu lisas, et see kuidas valitsus vastandab omavahel hotelliettevõtjaid ja ajakirjandust, on täiesti moraalitu ning ei ole kohane kaasaegsele riigijuhtimiselel