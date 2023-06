Poliitikud arvustavad Tiit Riisalo otsust EXPO-l mitte osaleda

EXPO riigikogu töörühma esimees Andres Sutt (RE) ütles Postimehele, et maailmanäitus on sõltumata asukohast võõrustajariigile oluline sündmus ja kellegi osalemine või mitteosalemine ei jää märkamata. «Ka omab EXPO majandussuhetest laiemat, välispoliitilist mõõdet,» lisas Sutt. «Jaapan on Aasias Eesti kaubanduspartner number kaks, sealsed investeerimisettevõtted on panustanud meie tehnoloogiaettevõtetesse. Eestist juhitakse ka Euroopa suurimat Jaapani osalusega süvatehnoloogia investeerimisfondi, mis investeerib Põhja-Euroopasse. Jaapan on G7 liikmesriik ja piirkonna kaalukas jõud tasakaalustamaks Hiinat.»