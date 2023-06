Kuum kaup: laulu- ja tantsupeo piletid lähevad nagu soojad saiad

Eesti Laulu- ja Tanstupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum avaldas heameelt, et pikalt oodatud laulu- ja tantsupidu on osutunud suve niivõrd oodatud suursündmuseks. «Praeguseks on igale kolmele tantsupeo etendusele «Sillad» saadaval veel tuhatkond piletit. Kokku mahub igale etenduse veidi alla kümne tuhande pealtvaataja,» rääkis Weidebaum.

Lauluväljakule mahub ligikaudu 60 000 pealtvaatajat, kuid sealgi on pooled piletitest juba omaniku leidnud. «Kogemus näitab, et paraku kiputakse laulupeo piletiost jätma viimasele minutile, kuid nagu näitas 2019. aasta, siis ka seal võivad piletid ühel hetkel ikkagi otsa lõppeda. Seega kutsume üles kõiki, kel on mõttes tulla osa saama laulupeost «Püha on maa» mitte jätta peopääsme soetamist viimasele hetkele,» soovitas Weidebaum.

Rekordiline ostihuvi

Piletilevil juhatuse liikme Jaanus Beilmanni sõnul on Piletilevi juba kuuendat korda nüüas pääsmeid noorte laulu- ja tantsupeole ning seekordse suurpeo eelmüügi ostuhuvi on kõigi varasemate aastatega võrreldes kõrgem.

«Noortepeo piletid on juba jaanuarikuisest müügi algusest olnud Piletilevi iganädalase piletimüügi TOP-i tipus. Kuna senise kogemuse alusel kasvab huvi peo piletite vastu eriti just ürituse eelsel nädalal, siis on oodata erakordset pidu,» ütles Beilmann.

Ta meenutas, et 2019. aasta suure laulupeo piletid said välja müüdud. «Kas nii läheb ka seekord? Lauluväljak ei ole kummist,» hoiatab Beilmann.