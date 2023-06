Eesti 200 seisab silmitsi viimase kohaga

Erakondade reitingute järgi toetab Isamaad ja Eesti 200 võrdselt 9,2 protsenti elanikkonnast. Politoloog Tõnis Lehe hinnangul on tulemuse näol tegu kombinatsiooniga erinevatest mõjuteguritest, kuid kõige jõulisemat allapoole lükkavat mõju omas MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme skandaal, mis tipnes tema riigikogust lahkumisega.

«Sellele lisanduvad igasugu sisepingetest tulevad uudised, mis ka ei aita kuidagi kaasa. Ja eks lõpuks ole kohale jõudnud valitsuskoalitsiooni üldisemad raskused, mis neil on olnud maksude ja teiste eelnõude riigikogust läbiviimisega. See rahulolematus, mis läheb Kaja Kallase ja Reformierakonna suunas, on mingil määral hakanud levima ka koalitsioonipartnerite poole,» rääkis Leht.