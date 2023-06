OTSEPILT ⟩ Kallas Helmele: keegi ei kirjuta kapole või prokuratuurile uurimistaktikaid poliitiliselt ette

Kummutamaks vandenõusid riigikokku pääsenud Johanna-Maria Lehtme (Eesti 200) juhitud MTÜ Slava Ukraini uurimise ja valimiste üle rääkis Kallas, et kui skandaal olekski välja tulnud enne valimisi, oleks see olnud Reformierakonna huvides: «Selge on see, et enne valimisi me ju selgelt jagasime valijaid Eesti 200-ga. Ei ole Eesti 200 valijad need, kes tulevad EKRE-t valima, nad valivad kahe vahel. Sellest loogikast lähtuvalt oleks olnud minu huvides, et skandaal oleks enne valimisi välja tulnud.»