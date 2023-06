Päästeamet saadab Ukrainasse üleujutustega toimetulekuks varustust

«Kahhovka tammi purunemine on Ukrainas põhjustanud erakordselt suure ja kompleksse katastroofi. Praegu on prioriteet tuua inimesed ära üleujutatud aladelt ja kui vesi ükskord taandub, saab hakata kahjusid kokku lugema ja vett ära pumpama. Meie jaoks on väga oluline, et saame Ukrainat selles kriisis abistada. Sõbrad nii teevad,» ütles päästeameti peadirektor Margo Klaos.