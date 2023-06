Koort piiril kinni peetud logistikutest: ei ole välistatud, et seal tekib kellelgi kiusatus teha vahetuskaupa

Sellest, et juhtum on tõsine, andis märku ka president Alar Karise tehtud avaldus, kus ta sõnas, et loodab, et kaks piiri hooldustööde ajal Saatse piiripunkti juures üle piiri kaldunud PPA logistikut jõuavad kiiresti tagasi koju, oma perede ja kolleegide juurde.

Koort arvas, et suure tõenäosusega tahavad venelased logistikuid üle kuulata. «Ma ei taha uskuda, et nad tahavad neid koostööle kallutada, sest kaks logistikut ei ole väga suure infovaldamisega töötajad PPAs. Samas pole see ka võimatu, sest venelased on ka salakaubavedajaid korduvalt värvanud oma tööd tegema,» lisas ta.

«Tagasi neid kohe ei antud ja see on üks märk sellest, et venelastel on huvi neid üle kuulata. Teiseks on see märk sellest, et kui kohalikud piirivalvurid või piiriesindaja olekski need mehed kohe tagasi andnud, siis see pisendaks kohe seda piirisündmust Vene ametkondade enda süsteemis, mis tähendab, et kui neid hoida pikemalt kinni, siis saab ülemustele näidata, et see juhtum on tõsisem.»