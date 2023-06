ÖÖISTUNG ⟩ Helme ähvardas istungit juhatanud Kivimäe aknast välja visata

Martin Helme (EKRE) esitas protseduurilise küsimuse, kus heitis Kivimäele ette saadikute jutu dikteerimist: «Seda ei ole kunagi tehtud. Kui on kaheksa minutit, ta jõuab võib-olla oma viimase sõnaga, oma viimase lausega selle päevakorrapunkti ja selle konkreetse eelnõu ivani. Ja kõik see sinna ette on luuleline sissejuhatus. Seda, et sealt tagant hakata rääkima, et räägi teist või kolmandat moodi, seda ei ole kunagi tehtud ja ärme tee praegu ka, muidu läheb temperatuur siin varsti jälle keema. Aitäh!»

Vahele hakkas hüüdma Mart Helme: «Ära käitu nagu väike laps! Meil on täpselt samasugune mandaat nagu sinul! Täpselt samasugune! Ära kuritarvita võimu! Ära arva, et sul on mingi 60 häält siin! Need 60 häält pudenevad võib-olla juba kuu aja pärast laiali! Ära arva, et sa oled võitmatu! Et see on võitmatu koalitsioon! Ei ole! Napoleon ka arvas, et see on võitmatu koalitsioon, lõpuks lõpetas vähihaigena.»