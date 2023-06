ÖÖISTUNG ⟩ Kelle Helme ähvardas aknast välja visata? Kas Kivimäe või viisakuse?

Nagu nähtub, siis tüliõunaks oligi Aivar Koka kõne peatamine. «EKRE omad muutusid pahuraks,» nentis neljapäeva hommikul Kokk ja vahendas põhjenduse, miks tema mikrofon kinni pandi: «Lihtsalt öeldi, et ei ole päris see teema, mis on eelnõu. Aga alati on sissejuhatused ja siis minnakse teemasse. See on normaalne. Niisugust asja ei ole fraktsioonipoolsetel ettekannetel kunagi varem olnud,» kommenteeris ta Postimehele.