Riigikaitsekomisjon Nursipalust: Eesti ei tohi riigikaitse tugevdamisega viivitada

Stoicescu sõnul on praegune julgeolekuolukord mitte lihtsalt keeruline, vaid väga ohtlik ning see nõuab Eestilt oma kaitse tugevdamiseks ja julgeoleku kindlustamiseks kiireid ja otsustavaid samme. Ta selgitas, et Eesti Kaitseväe 2. jalaväebrigaad, mis asub Kagu-Eestis ja keskendub just nimelt selle regiooni kaitsmisele, vajab lahinguvõime saavutamiseks samaväärset harjutusvälja, nagu see on olemas Kaitseväe 1. jalaväebrigaadil. Tema sõnul on keskpolügoon Põhja-Eestis täiesti koormatud ning 2. jalaväebrigaadil pole võimalik kavandada väljaõppe läbiviimist ka Lätis või Soomes, kus asuvad sobilikud harjutusväljad on samuti koormatud. «Lisaks on oluline mõista, et ka Eestis paiknevad/roteeruvad liitlasväed peavad saama harjutada 2. jalaväebrigaadiga koos, et olla vajadusel valmis Eesti eest võitlema,» märkis ta.