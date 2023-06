Amet hoiatab: alanud on sigade Aafrika katku leviku kõrghooaeg

Aastatel 2015–2021 Eesti seakasvatust laastanud sigade Aafrika katku (SAK) puhangud on tavaliselt perioodil juuni–september. Kokku on haiguse tõttu hukkunud või hukatud 28 taudikoldes pea 45 000 siga. Sellega seoses on taudipuhangutega seotud majanduslik kahju üle 10 miljoni euro.

Kuigi Aafrika katku esinemine metssigade hulgas on Eestis pigem madal, on Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) leidnud sellel aastal viiruspositiivseid metssigu. Positiivseid metssigu on olnud Ida- ja Lääne-Virumaal ning Põlvamaal, olles ohuks seakasvatuse ettevõtetele.

Viimane SAK-i taudikolle leiti 14. juulil 2021. aastal, mille tõttu suri ligikaudu 2000 kodusiga. Viimase kahe aasta jooksul ei ole sigade Aafrika katku leitud mitte ühestki Eesti seafarmist. PTA loomatervise ja -heaolu nõuniku Maarja Kristiani sõnul on selline tulemus saavutatud tänu seakasvatajate ühisele pingutusele. „Samuti on haiguse tõrjesse suure panuse andnud jahimehed, kes on tegelenud SAK-i tõrjega metsas,“ ütles ta.

Kristian tuletab meelde, et vastutus oma sigade tervise eest lasub endiselt seakasvatajatel. Riski haiguse ees saab vähendada asjakohaste bioturvameetmete rakendamisega. Seetõttu on hea kriitilise pilguga üle vaadata oma farmis rakendatavad bioturvalisuse meetmed, vajadusel neid parendada ning kindlasti tuletada oma farmi töötajatele meelde kõik vajalikud bioturvalisuse meetmed ning nende järgimine.