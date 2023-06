VIDEO ⟩ Reformierakonna fraktsiooni esimees ajas volikogu istungil segast

Neljapäeval kell 16 alanud volikogu istungi esimene päevakorrapunkt oli Tallinna lisaeelarve teine lugemine. Kui see oli pärast tund ja 50 minutit kestnud arutelu vastu võetud, kuulutas volikogu esimees Jevgeni Ossinovski välja 45-minutilise vaheaja ja teatas, et kõik linnavolinikud on oodatud volikogu hoovi. Seal asub nimelt ühe restorani väliterrass. Ühe linnavoliniku sõnul pakuti seal nii süüa kui ka alkoholi. Pärast kolmveerandtunnist pausi jätkus istung nii nagu alati.