NATO kohtumisel otsustati idatiival õhukaitset tugevdada

«Vilniuse tippkohtumise põhimõtteline eesmärk on näidata, et NATO on jäädavalt läinud üle tugevdatud kaitsehoiakule. Sellega seoses ootame kõige olulisema otsusena Vilniusest NATO kaitseplaanide kinnitamist, kuid juba täna Brüsselis saime kinnituse teise meie jaoks olulise otsuse suhtes – NATO on saavutanud kokkuleppe õhukaitse tugevdamises, mis tähendab õhutõrjeüksuste rotatsioone NATO idatiival,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur (RE).