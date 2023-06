Eesti ostab ühishankega uusi õhutõrjesüsteeme

Kaitseminister Hanno Pevkur selgitas rahvusringhäälingule, et olgugi et kaitseväes on juba Mistralid kasutusel, on vaja varusid pidevalt täiendada. «Meie ülesanne ja soov on eelkõige oma võimekust kasvatada elik soetame nii süsteeme kui ka rakette,» rääkis Pevkur ERR-ile.