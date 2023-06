OTSEPILT ⟩ 24 tundi üleval: riigikogu jõuab abieluvõrdsuse eelnõu hääletamiseni

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) rääkis kell 6.30 hommikul riigikogu liikmetele, et see, mida luuakse Eesti inimestele, on võrdne kohtlemine nendes suhetes, mille valikutel inimesed on vabad. «Ka riigipoolne kaitse peaks olema inimestele nendes vabades valikutes võrdne. Mis puudutab valitsuse otsust siduda antud eelnõu usaldushääletusega, siis see peitub loomulikult nende muudatusettepanekute suures numbris,» selgitas Riisalo.