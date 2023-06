OTSEPILT ⟩ Valitsuse usaldushääletusega sai sooneutraalne abielu teoks

Isamaa esimees Urmas Reinsalu toonitas riigikogulaste ees, et nende erakond seda ei toeta. «Selleks et valitsus toetaks maksusõda, said Eesti 200 ja sotsid samasooliste abielu,» selgitas Reinsalu, miks see praegu üldse päevakorras on.

Reinsalu tänas Odinetsa, et ta tunnistas, et tegu on kultuurisõjaga. «Teine vale on see, et need inimesed, kes käsitlevad abielu mehe ja naise liiduna, on Nõukogude Liidu mõttekandjad. Need, kes on mehe ja naise poolt, on hoopis Putini toetajad – see on jälk mõttekäik!» lausus Reinsalu Odinetsale.