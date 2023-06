Viimsilane veekriisist: mul on tunne, et vallaametnikud kontrollivad meid

Joogivee kasutamisele seatud piirangud ei paista meest sugugi häirivat. «Ma olen nõus sellega, et ei ole vaja muru kasta. Kui te vaatate mu maja taha, siis näete, et ma ei ole siin kastnud ega niitnud. Muru on pruun, kõrbenud, aga joomata ja pesemata sa ei saa jääda. Muru kastmine on üle mõistuse! Kui on viletsad ajad, peaksid kõik kokku hoidma. Öösiti näen teinekord, kuidas inimestel vihmutid ja muud sellised asjad töötavad. Päeval keegi ei julge neid kasutada. Mulle tundub, et Viimsi valla mingid ametnikud või töölised sõidavad vahel ringi ja vaatavad, et seda liigset laristamist ei oleks,» räägib mees.