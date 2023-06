Isamaa Tallinna piirkonda hakkab juhtima Riina Solman

«Tore on näha, et Isamaa toetus Eesti inimeste seas on tõusuteel. Selle hoo peame ära kasutama ka Tallinnas ja tuletama värske energiaga nii enda liikmetele kui ka laiemale avalikkusele meelde, et Isamaa on tegus, elurõõmus ja positiivne erakond, kes viib enda valimislubadused ellu,» sõnas Solman.