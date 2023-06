Kristina Kallas: õppeprotsess on Eesti 200 jaoks olnud valusam kui arvasime

Ta tunnistas, et mitte keegi neist ei kujutanud, et riigikogus ning valitsuses harjutamise-õppimise periood kujuneb nii intensiivseks ja keeruliseks. «Poliitilisi karisid on seal nii palju, et on täiesti paratamatu, et mingil hetkel tulevad vead. See ei ole muutnud põhjust, miks Eesti 200 poliitikasse on tulnud ja mida teha saab,» ütles Kallas ning märkis, et oma plaanide elluviimisega kavatsevad nad korralikumalt alustada sügisel.