Tallinna merepäevad rõhuvad tänavu keskkonnasõbralikkusele

Sel aastal pööratakse veelgi rohkem tähelepanu ürituse keskkonnamõjule, et suursündmus viia läbi võimalikult väikese jalajäljega. Tallinn on 2023. aastal Euroopa roheline pealinn ning selle raames toimuvad keskkonnale ja kestlikkusele suunatud üritused, tegevused ja korraldus. pööratakse lisaks keskkonnateadlikkusele suunatud ürituste suurt tähelepanu ka nende sündmuste korraldusele. «Süsteemne tegutsemine keskkonnamõjude vähendamiseks on möödapääsmatu ka suurte kultuuri- ja meelelahutussündmuste puhul. Edumeelsemad korraldajad on sellega tänaseks tegelenud juba pikka aega ning viimasel ajal on tekkinud ka olulisi regulatsioone. Suurima mõju saavutamiseks on vaja pidevalt oma tegevust analüüsida ja mõõta ning uusi lahendusi katsetada ning siin on linnal oluline roll ka eeskuju näitajana,» sõnas abilinnapea Kaarel Oja.