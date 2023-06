Zelenskõi sõnul on rindel käimas rasked lahingud Vene okupantidega

Ühenduse eesistujamaa Rootsi märkis, et Brüsseli kohtumisel anti Euroopa Rahurahastu suurendamiseks roheline tuli. EL-i liikmesriigid on kasutanud Ukraina relvastamiseks ära umbes 5,5 miljardit eurot 2021. aastal partnerriikide toetamiseks loodud fondi rahast.

«See on nüüd üks prioriteetsemaid ülesandeid. Kõik meie partnerid on täiesti teadlikud, kui oluline on tõkestada kõik viisid sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Terroririigil on endiselt juurdepääs erinevatele toodetele ja komponentidele ning tehnoloogilistele- ja finantsskeemidele, mis on loodud maailmas nende poolt, kes hindavad endiselt vabadust ja rahvusvahelist õigust,» rääkis Ukraina president.