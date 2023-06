McFaul: USA peaks Ukraina asjus alustama ka diplomaatilise pealetungiga

McFaul ütles seda ajalehe Washington Posti arvamusloos, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur UNIAN.

Diplomaadi sõnul peab USA nüüd tõstma diplomaatia samale tasemele ja alustama diplomaatilist pealetungi, et aidata Kiievil tulevikus õiglastel rahukõnelustel navigeerida, Ukrainat üles ehitada ja säilitada majanduslik surve Venemaale.

«Esiteks peaks president Biden määrama rahukõneluste erisaadiku. Praegu on meist üle hiinlased, kes on määranud neid selles küsimuses esindama tippdiplomaadi Li Hui. Li on kohtunud valitsusametnikega üle kogu piirkonna, samuti Ukrainas. Hiina ei tee seda aga omakasupüüdmatult ja Pekingil on tihedad sidemed Kremli ametnikega,» sõnas McFaul.

Endine suursaadik rõhutas, et USA peaks selles diplomaatilises mängus aktiivsemalt osalema.

McFaul nimetas ühtlasi oluliseks sammuks vajadust määrata Ukraina ülesehitamiseks uus erisaadik või erikoordinaator.

«Selline ametnik võiks keskenduda jõupingutustele viia Vene keskpanga arestitud varad üle Ukraina Rahvusvahelisse Arengufondi. See saadik edendaks ka läbipaistvust, erasektori osalust ja aitaks taaselustada sõjajärgset demokraatiat. Töö on liiga mahukas ja liiga poliitiliseks tehtud, et sellega võiks tegeleda olemasolevad USA agentuurid,» leidis diplomaat.

Lisaks peaks USA määrama nii-öelda saadiku Vene diasporaas. Kellegi, kes on Venemaalt lahkunud, et sõda mitte toetada.

«Oleme huvitatud riiklikust julgeolekust ja tahame anda põgenikele põhjust koju mitte tagasi pöörduda. Noored, kes praegu Venemaalt lahkuvad, on sõdurid, kes homme Ukrainas lahinguväljal ei viibi. Selleks tuleb ka rohkem julgustada. Töö osaks võib olla ka Valgevene opositsioonilülina tegutsemine. Varem on selliseid ametikohti on loodud, et suhelda diasporaakogukondadega Kuubalt, Iraanist ja Venezuelast,» leidis McFaul.

Ühtlasi peaks USA välisminister Blinken diplomaadi sõnul määrama ametisse uue kõrgetasemelise sanktsioonide koordinaatori, kuna praegune, James O'Brien liigub teisele ametikohale.