Tanel Kiik: neid probleeme ei saa riigikohtu otsusega lahendada

«Riigikohtu seisukoht on väga sarnane sellele, mida opositsioon on juba varem avaldanud: riigikogu peab suutma oma tööd ise korraldada, vastavaid kokkuleppeid sõlmida ja tegelikult see miski, millele oleme ka viidanud, et omad kohtumised vanematekogus ja avalikkuses...et tuleb leida poliitiline kompromiss, kuidas mõistlikul viisil selle parlamendi koosseisu tööga edasi minna,» selgitas Kiik. Ta lisas, et poliitilist kompromissi ei ole koalitsioon lihtsalt soovinud.

Kas kompromiss opositsiooni ja koalitsiooni vahel terendab? Kiik loodab, et see tuleb. «Neid probleeme ei saa riigikohtu otsusega lahendada. Praegu on olukord, kus riigikogu menetluses on sadu arupärimisi ja eelnõusid, mille kõigega tuleb tegeleda,» kirjeldas Kiik. Ta lisas, et kui koalitsioonil ei ole mingisugust soovi ega valmisolekut mõistlikut poliitilist kompromissi leida, siis riigikogu töö ongi raskendatud. «Ühest küljest, et koalitsioonil oleks oma õigused ja võimalused tagatud, aga teisalt ei oleks opositsiooni tasalülitatud, nagu seda usaldushääletustega tehti,» rääkis Kiik.