Martin Helme: nüüd ei hoia liberaale enam miski tagasi

«Arusaadav, sest niigi end sõlme väänanud liberaalne kohus oleks endast veelgi halvema mulje jätnud, kui oleks hakanud seletama, miks eestikeelsed laused ühes või teises seaduses ei tähenda seda, mida nad siiani on tähendanud või miks nende kaks aastat tagasi tehtud pretsedent nüüd enam ei kehti,» kirjutas Helme.

Kolmandaks leiab Helme, et Eestis pole enam parlamentarismi. «Sisuliselt otsustas riigikohus, et enamus, tingimusel et see on liberaalne enamus, võib opositsiooniga teha, mis tahab,» märkis ta, lisades, et mingeid takistusi enam ei ole.

«Nüüd, kui riigikohus on andud sisuliselt vabad käed (Lauri) Hussarile ja (Toomas) Kivimäele opositsiooni vaigistamiseks, pole mingit takistust hakata edaspidi piirama ka sõnavõtte ja ausalt öeldes, milleks peatuda siin, ega sel opositsioonil pole vaja saada ka hääletusi,» loetles poliitik. Viimast nähti tema sõnul juba viimasel erakorralisel istungil, kui opositsioonifraktsiooni ettepanekut lühendatud tööajast hääletusele lihtsalt ei pandud.

«Kodukord ütleb, et selline ettepanek tuleb igal juhu panna hääletusele, aga näe, ei pandud ja kõik. Nüüd, kui liberaalid teavad, et kohus on nendega, ei hakka nad end milleski tagasi hoidma. Ja opositsioon teab, et neil pole kuhugi kaevata, nagunii õigust ei saa,» sedastas Helme.