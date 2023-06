Parvlaev Regula ei saa taas tehnilise rikke tõttu sõita

«Parvlaev Regulat on tabanud juhtimissüsteemi tehniline rike ja laev ei saa hetkel sõita. Meeskond tegeleb vea otsimise ja kõrvaldamisega. Viime kõik Muhu- ja Saaremaale reisijad põhilaevadega kohale. Palume mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt üldjärjekorras reisijatelt,» ütles TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron.

Regulat on Virtsu-Kuivastu liinile hädasti vaja, kuna just pühade ajal on erakordselt palju reisijaid. Vastaval OÜ TS Laevad ning transpordiameti vahelisekle kokkuleppele tellib riik tänavu Regulaga kuni 536 lisareisi ning seda kuni 31. augustini.