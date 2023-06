PPA: piirivalvurid kontrollivad kõiki riiki tulijaid põhjalikult

Politsei- ja piirivalveameti kriisideks valmisoleku büroo juht Gert Kaju kinnitas Venemaal toimuva taustal, et piiril valmisolekut on suurendatud, kuid tihedamat liikumist pole siiski täheldatud. Teatavasti on kõik lennud Moskvast väljamüüdud.