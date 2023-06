Tallinna Ehte humanitaargümnaasiumi lõpetaja Maria Bermani (18) sõnul oli ta üllatunud, kui sai teada, et on teeninud sada punkti eesti keel teise keelena riigieksamil. «Ma ei valmistunud selleks üldse, ei teagi, kuidas nii välja kukkus,» lausus neiu ja lisas, et ega tal polegi eriti palju võimalusi eesti keelt praktiseerida. «Sain teistest varem valmis, neil tuli ikka aeg täis. Mulle meeldis kirjalik osa, suuline läks nii ja naa – olin siis juba nii närvis, et ei mäletagi suulisest midagi.»