Zelenskõi sõnul ei lubata Venemaal naaberriike Valgevenest ohustada

Oma kõnes Euroopa Ülemkogu kohtumisel tänas Zelenskõi Leedut ja Poolat ning teisi riike kaitseabipakettide eest. President rõhutas, et Ukraina jaoks on partnerite julgeolek ka riigi enda julgeolek.

Zelenskõi sõnul on loomulik seista selle riigi eest, keda võidakse rünnata ja see oht kõrvaldada.

«Me oleme sündmuste arengu pärast Valgevenes tõsises mures. Prigožin on juba seal. Ma ei saa seda sajaprotsendiselt öelda, aga suure tõenäosusega on ta juba seal. Sarimõrtsukate lahingurühmad, nagu ma neid nimetan, võivad ilmuda Valgevenesse iga hetk ja keegi ei tea, millal nad meie vastu pöörduda võivad» seletas Nausėda.

«Täna on meil keeruline välistada, et Wagneri grupi kohalolu Valgevenes võib endast kujutada potentsiaalset ohtu Poolale, mis jagab piiri Valgevenega, ohtu Leedule ja potentsiaalselt ka Lätile,» ütles Duda ajakirjanikele Kiievis.

«Millised on Wagneri grupi väeüksuste tegelikud kavatsused, teiste sõnadega, Vene armee kavatsused, täpsemalt Valgevenes? Kas see on potentsiaalse ohu vorm, mis on mõeldud täpselt meie riikide suunas, NATO riikide suunas, Poola suunas?» märkis Duda ühispressikonverentsil koos oma Leedu ja Ukraina ametivennaga.