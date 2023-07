Eesti Loodusmuuseum pakub laulu- ja tantsupeolistele tasuta külastust

«XIII Noorte laulu- ja tantsupeo «Püha on maa» üks põhiväärtusi on austus emakeele, isamaa ja meid ümbritseva looduse vastu. Soovime tänada laulu- ja tantsupeo korraldajaid ja osalejaid rohelise mõtteviisi edendamise eest ning tänutäheks kutsume kõiki lauljaid ja tantsijaid Eesti Loodusmuuseumisse, Eesti loodust täis majja Tallinna vanalinnas,» ütles Eesti Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks.

«Laulu- ja tantsupeole on tulemas tuhandeid osalejaid erinevatest Eesti paikadest. Pakume head võimalust proovide vahel meie muuseumis inspiratsiooni koguda ning nautida ilusat ilma muuseumi kaunis hoovis, kus saab soovi korral ka laulu üles võtta,» ütles Jõks ja lisas, et ka Loodusmuuseumi kollektiivist on pühapäeval laulukaare all esinemas lausa kolm lauljat.