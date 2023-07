Anna on heledate juustega, kõhna kehaehitusega ning umbes 1.65 pikk. Tal on jalas sinised teksad, seljas sinine ja roosa dressikas, jalas tossud ning tavaliselt kannab ta üleõlakotti. Ta kõnnak on kiire ning ta võib liikuda ettepoole kummardatult. Anna ei pruugi hästi tajuda teda ümbritsevaid ohte ning tema kõne võib olla ebaselge. Ta on venekeelne, kuid saab aru ka eesti keelest.