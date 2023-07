Scholz: Krimmi vabastamine võib olla sõjas otsustav küsimus

«Oleme palju tanke üle andnud ja teeme seda ka edaspidi. Kuid samas me ei taha, et meie poolt tarnitavad relvad jõuaksid Venemaa territooriumile,» rõhutas Scholz.

Scholz avaldas varem sel nädalal arvamust, et Vene erasõjafirma Wagneri palgasõdurite mäss on Venemaa presidenti Vladimir Putinit nõrgestanud, kuid selle lõplikud tagajärjed jäid ebaselgeks.

«Ma usun, et see nõrgestas Putinit,» ütles Scholz rahvusringhäälingule ARD.

«See näitab, et autokraatlikel struktuuridel ja jõustruktuuridel on mõrasid ning Putin ei istu kuidagi nii kindlalt sadulas, nagu ta alati väidab. Aga ma ei taha osaleda spekulatsioonides selle üle, kui kauaks ta ametisse jääb – see võib olla pikk või lühike, me ei tea,» ütles Saksamaa juht.