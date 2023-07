Kinnipeetavate arv langes esmakordselt alla 2000

Esmaspäevase seisuga on vanglates kinnipeetavaid 1994, neist avavanglates kannavad karistust 202 kinnipeetavat. Kriminaalhooldusametnike järelevalve all on igapäevaselt 3294 õigusrikkujat ning see arv on viimasel ajal püsinud pigem stabiilsena.