Pealinlased uuest liikluskaosest: tahaks juba normaalselt elada

Riina on oma auto vahetanud välja ühistranspordi vastu, mille graafik on teetööde tõttu segi paisatud. «Ei tea enam, kus peatused on, kust bussid üles leiab, kus maha minna või peale tulla. Kõik hilineb,» loetles naine mitmesuguseid tegureid, mis praegu pealinnas liiklemise keeruliseks teevad. Eile tuli Riina kesklinna spetsiaalselt ilma autota, et ummikutes seismist vältida. Auto jätab ta aga koju või linna äärde. Siiski sõnas naine, et ka ühistranspordiga jääb ummikutesse kinni. «Ega täpselt ei tea, kas järgmisele bussile jõuad või ei jõua. Tuleb aega varuda.» Riina hinnangul kulub tal kesklinnas liikumiseks nüüd 15–20 lisaminutit. Praegust liiklusolukorda Tallinnas kirjeldas ta aga kahe sõnaga: päris hullumaja.