TTJA tahab seaduses reguleerida uudistesaadete erapooletust

«Selle sätte mõte on teadvustada nii-öelda enesedistsipliini igale meediateenuse osutajale, et see info, mis uudistesaadetes antakse, peab tõesti olema tasakaalustatud ja erapooletu. See ei tohi ühe või teise poole selgeid huvisid teenida,» rääkis Rohtla rahvusringhäälingule.