Peaminister Kallas sõnas, et tal on hea meel, et Soome uue peaministri esimene kahepoolne visiit tõi ta Eestisse. «Soomel on eestlaste südames olnud alati väga eriline koht ning nüüd, kui Soomest sai NATO liige, on toimumas oluline edasihüpe ka kahe riigi kaitse- ja julgeolekukoostöös,» ütles Kallas. «Jätkame koostööd liitlastega, et ka Rootsist saaks võimalikult varsti NATO liige,» lisas ta.