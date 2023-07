Möödunud nädalal algas Ida-Virumaal magnetitehase ehitus. Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (RE) loodab, et tehase ehitus meelitab idapiirile rohkem ettevõtteid ja annab investoritele kindluse, et Ida-Virumaale on mõistlik panustada.