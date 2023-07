Tehistingimustes võivad ninasarvikud heal juhul elada ligi 50-aastaseks. Vööthüäänidega on aga teised lood, nende keskmine eluiga on tosin aastat, pikim võib olla ligi 25 aastat. Tallinna loomaaia vööhüäänidest on kõige kauem (17 aastat, kolm kuud ja 21 päeva) elanud Paul-Kanteri isaisa ema Pätu.