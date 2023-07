Ratas teeb ettepaneku kutsuda kokku erakorraline kongress

Ratase kokku kutsutud koosolekul tõi erakonna esimees välja põhjused, miks on seis erakonnas läinud ülimalt pingeliseks ning selgitas juhatuse arutelusid Parvel Pruunsilla annetuse üle. «Põhjendused, nagu Keskerakonna EKRE ja Isamaaga sidumine annetuse tõttu või kuvandiküsimus, olid ilmselgelt otsitud põhjused. Mitte keegi ei seadnud kahtluse alla, et tegemist on maailmavaatelise annetusega. Ometi otsustati teha kahju nii erakonna mainele kui ka tõsiseltvõetavusele, aga ka tänasele tegevusele, piirkondadele ja arengule,» leidis Ratas.

Ta sõnas, et mitmed erakonna tegevused on suuresti pausil pingelise eelarve tõttu. «Meil ei ole olnud võimalik toetada piisavalt piirkondi, teha kampaaniat või edastada oma sõnumit näiteks Kesknädala näol. Neid asju on tänasele juhtkonnale palju ette heidetud, arvestamata, et aasta enne riigikogu valimisi tuli Keskerakonnal tasuda 843 000 vanade kampaaniate eest ja toona oli tõepoolest tegemist eksistentsiaalse küsimusega. Ometi hääletasid juhatuses ka mitmed piirkonna esimehed ja kriitikud maha võimaluse olukorda veidigi parandada, sest esimees on vale,» sõnas Ratas.

2016. aastast Keskerakonda juhtinud Ratase sõnul ei tohi Eesti vanimat ja suurimat erakonda sisevõitluse tõttu enam ohvriks tuua. Juhatuse neljapäevane otsus näitas tema sõnul, et iga päevaga võib erakond veelgi nõrgeneda ning suurema kahju ärahoidmiseks tuleb korraldada erakorraline kongress. «Vastavalt põhikirjale tegin ettepaneku kokku kutsuda erakorraline volikogu ning kinnitada seal erakorralise kongressi toimumine juba 19. augustil Paides. Kuna see on olnud pikemalt väga paljude erakonnakaaslaste soov, siis loodan, et minu ettepanekust ei saa järgmist võitlusobjekti,» rõhutas Keskerakonna esimees.