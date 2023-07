NÄDALA VASTAJA ⟩ Ilma eest ei pääse keegi, kuid sünoptik Kairo Kiitsakule järgneb see lausa arstikabinetti

Mul läheb väga hästi. Stressi- ja pingevabalt – naudin elu täiel rinnal. Tegelen aktiivselt oma hobidega ja käin tööl – minu hobi on ühtlasi ka minu töö, mida armastan teha. Keegi ei käsi mul vabast ajast ilmateemadel kirjutada, aga teen seda oma suurest huvist. Suhtlen ka inimestega palju. See on põnev, sest kunagi ei tea, millega elu sind järgmisel hetkel üllatada võib. Erinevate inimestega suheldes võivad avaneda uued võimalused, millest varasemalt poleks osanud üldse unistada. Rohkelt kilomeetreid olen jõudnud viimasel kahel kuul ka autoga maha sõita, eriti äikesepilvi taga ajades. Energiat mul jagub, aga kui tunnen, et ühtäkki on kõike seda korraga nii palju või hakkab tervis oluliselt halvemaks muutuma, siis võtan kohe aja maha. Tasakaalu säilitamine on minu jaoks väga oluline, vastasel juhul võib läbi põleda ja seda ma endale ei soovi.