Kuidas on aga võimalik erakonda, mis on leerideks jaotunud, uuesti kokku traageldada? «Eks see eeldab tegelikult ühist tahet. Ehk ükski kongress, ükski otsustusorgan ei saa ära teha seda tööd, mida peavad tegema inimesed omavahelises suhtluses konstruktiivses õhkkonnas,» tõdes Kiik. «Väga oluline on see, et pärast seda kongressi oleks inimestel selge eesmärk ja arusaam, et tuleb nüüd ühiselt edasi minna, koostööd teha, mitte hakata omavahelist vaenutsemist, süüdlaste otsimist varasemate erakonna otsuste eest ja võimuvõitlust pidama, mis erakonda edasi ei vii.»