Jüri Ratas taandub poliitika kõrgliigast

Ratase sõnul on erakorraline kongress vajalik, et lahendada erakonnas tekkinud võimuvõitlus Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ja tema leeri vahel. Ratas tegi ettepaneku kokku kutsuda erakorraline volikogu 22. juulil Põltsamaal ning kinnitada seal erakorralise kongressi toimumine juba 19. augustil Paides.

«Ma olen püüdnud peale 15. aprilli volikogu erakonna ühtsust ehitada ja pooli lepitada. Aga ma näen, et täna sellist töist, usalduslikku õhkkonda erakonnas pole,» põhjendas Keskerakonna esimees. Tema sõnul oli koosolekul tunne, et erakorralist kongressi pooldab ka Kõlvarti vastastiib. Kõlvart kinnitas eile uuesti, et kui erakorraline kongress tuleb, on tema jätkuvalt valmis Keskerakonna uueks esimeheks kandideerima.